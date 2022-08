"Une promesse en or", "l'héritage de Kakà": Charles De Ketelaere fait la Une de la Gazzetta dello Sport... deux fois d'affilée

Charles De Ketelaere est la véritable attraction à Milan. Acheté pour environ 35 millions d'euros à Bruges, l'attaquant a fêté sa première titularisation avec son nouveau club ce week-end. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a marqué les esprits. Des consultants sur les plateaux de télévision, à son coach Stefano Pioli et à la presse italienne dans son ensemble, tous ont salué la prestation aboutie du joueur de 21 ans.

Sa rencontre face à Bologne lui a permis de truster la Une du prestigieux quotidien La Gazzetta dello Sport... deux jours de suite. Le journal publié sur pages roses titrait ainsi son édition de dimanche : "Un Milan de classe", avec notre compatriote en illustration principale. "De Ketelaere, un magicien à San Siro", pouvait-on lire en sous-titre, "De Ketelaere a montré des éclairs de grande classe. Il faudra le revoir notamment en termes de course et de dynamisme mais il a des pieds de velours et une vision de jeu qui ne font aucun doute. Le talent est là et le sentiment est qu'une fois qu'il sera installé dans l'équipe, il n'en sortira plus."

Dans ses colonnes, le journaliste Andréa Di Caro ne tarit pas d'éloges et de compliments à l'égard de l'ancien Brugeois : "De Ketelaere ensorcelle San Siro, Leao le reconquiert, Giroud l'exalte. C'est le résumé des actions de l'AC Milan face à Bologne", écrivait-il, "

Rebelote dans l'édition de ce lundi, dans laquelle le Belge était comparé à Kakà : "Une promesse en or", titrait ainsi la Gazzetta dello Sport. "De Ketelaere et l'héritage de Kakà. En 25 jours, il a pris Milan d'assaut et est déjà l'idole de San Siro. Pour l'élégance et le jeu sur le terrain, il ressemble au Brésilien", ajoutait le quotidien.

S'il va encore devoir confirmer sa bonne prestation face à Bologne, Charles De Ketelaere est en tout cas en bonne voie de devenir le chouchou du public milanais.