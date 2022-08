Griezmann, la clé pour un transfert de Carrasco en Angleterre?

Au début de ce mercato estival, l'avenir de Yannick Carrasco semblait entendu. Homme fort de Simeone, celui qui est devenu l'un des cadres du vestiaire colchoneros depuis son retour en 2019 allait rester dans la capitale espagnole. Mais les dernières heures du marché nous réservent parfois des surprises.

L'Angleterre courtise Carrasco

Ce lundi, l'Atletico se déplaçait au stade Mestalla pour affronter Valence. Comme lors de la première journée, Carrasco se trouvait sur le banc. En tout, l'ailier n'a disputé 66% des minutes possibles en Liga depuis le début de la saison. Une anomalie lorsque l'on sait qu'il était le second joueur le plus utilisé du groupe (sans Oblak) l'an dernier par Diego Simeone. D'autant plus que la concurrence est moindre à son poste actuellement. Contre Valence, il a remplacé Saul Niguez à la pause. Ce dernier est un joueur formé dans l'axe et est en perte de vitesse depuis son prêt à Chelsea l'an dernier.

Pour le reste, Lodi a mis les voiles vers Nottingham Forrest pour optimiser ses chances de disputer la Coupe du monde. Dans l'effectif du Cholo, seul Reinildo est un latéral gauche de métier qui peut occuper tout le flanc. En forme physiquement, Carrasco a, pour le moment, perdu son statut de taulier. Mais si la concurrence est faible et qu'il est en bonne forme physique, pourquoi ne joue-t-il pas?

La réponse est simple: l'ailier est courtisé. Du moins c'est ce qu'explique AS depuis ce lundi en reprenant une information du Telegraph . Pour combler le départ de Lodi, l'Atletico souhaiterait s'attacher les services de Sergio Reguilon. Ce qui arrange bien Tottenham qui, de son côté, veut arracher Carrasco. Pour le moment, les dirigeants hispaniques se montrent intraitables. Pour un départ du numéro 21, il faudra passer par sa clause libératoire de 60 millions ou aller voir ailleurs. Un prix qui n'aurait pas refroidi les Anglais, selon AS. "C'est une somme pas exorbitante pour la Premier League. Surtout lorsque l'on voit que les clubs battent des records cet été avec plus de 2 milliards de ventes. En témoignent les transferts de Isak pour 70 millions et Cucurella pour 68."

Griezmann, le noeud du problème?

Depuis quelques semaines, Diego Simeone se montre plutôt passif sur le sujet. "Jusqu'à la fermeture de la fenêtre de transfert, les footballeurs sont anxieux et c'est toujours très délicat" , a-t-il déclaré juste avant la défaite contre Villarreal. Une chose est certaine, en public, l'entraîneur veut garder son groupe tel qu'il est là. "Lorsque la fenêtre de transfert sera fermée, la saison recommencera. Pour nous, le mieux est de commencer cette saison avec les joueurs actuels. Mais tant que le marché est ouvert, tout peut arriver."

AS annonce qu'en coulisses, les choses seraient différentes. Au centre des discussions: l'avenir de Griezmann. Toujours considéré comme un élément clé par Simeone, le Français est dans une situation (très) inconfortable. Lui, tout comme son entraîneur, souhaite rester dans la capitale après son échec au Barça. Mais il appartient toujours au club catalan (son prêt court jusqu'en juin 2023) et n'est pas totalement libre. En effet, l'Atletico serait obligé de payer la somme de 40 millions d'euros si Griezmann joue plus de 30 minutes par rencontre. Une somme conséquente que le club veut revoir à la baisse. Surtout avec des finances qui ne permettent pas de gros investissements comme le prouvent les 26 millions dépensés cet été. C'est également pour cela que le Français de 30 ans a commencé toutes ses rencontres sur le banc cette saison.

L'autre solution serait de payer cette opération avec un départ. Intervient donc l'idée de vendre un Carrasco au sommet de son art. Le Belge pourrait faire rentrer 60 millions dans les caisses et permettre à Griezmann de rester à l'Atletico. D'autant plus que vendre Carrasco engendrerait un bénéfice car il était revenu au bercail pour moins de 30 millions...