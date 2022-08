"Un énorme potentiel", "Prêt pour City": Roméo Lavia est déjà l'une des nouvelles attractions d'Angleterre

C'est devenu une réelle banalité, mais dans le monde du football, tout va très vite. La preuve encore avec Roméo Lavia. Au début du mercato, le joueur était une promesse de Manchester City vouée à jouer les troisièmes rôles. Quelques semaines plus tard, le voilà catapulté comme l'une des très bonnes surprises de Premier League. Et ce n'est pas la rencontre de ce mardi soir contre Chelsea qui prouvera le contraire.

"Un énorme potentiel"

Roméo Lavia a une nouvelle fois déposé sa carte de visite contre les Blues. Avec ses nombreuses qualités habituelles comme la sérénité et cette aisance ballon au pied. Mais aussi avec d'autres plus insoupçonnées. En témoigne cette frappe sèche à la 28e minute pour égaliser après l'ouverture du score de Sterling. Son premier but en professionnel et pour Southampton. Une prestation qui n'a absolument pas étonné Ralph Hasenhuttl. "Nous l'avons vu en pré-saison et il a immédiatement montré à quel point il savait jouer au football", a commencé le coach après la victoire contre les Blues. "Lorsque nous choisissons des jeunes, nous avons des arguments. Il y a une raison pour laquelle il est venu ici et pourquoi il joue."

Malgré son très jeune âge, il a régné en maître pendant près d'une heure sur le milieu de terrain face à des éléments chevronnés comme Jorginho ou Mason Mount pendant. Pas les premiers venus.

Et il n'y a pas que son entraîneur qui est impressionné. "J'ai été surpris lorsque City l'a laissé partir", a déclaré Paul Scholes sur BT Sport après la rencontre. "Il n'a que 17 ans et il semble avoir un énorme potentiel. Il s'est tellement bien installé dans l'équipe. Ce joueur a une très bonne passe. Il est grand, fort et aime défendre. Comme milieu défensif, il préfère rester devant sa défense pour organiser et mettre en place le jeu sans se projeter trop vite vers l'avant." Ferdinand partage l'avis de son compatriote. "Ce jeune joueur peut jouer des deux côtés du terrain. Il est aussi bon défensivement qu'offensivement. De plus, il a une gamme de passe qui est extraordinaire."

Objectif: ne pas brûler Roméo Lavia

L'ancien milieu de terrain des Red Devils est formel: le numéro 45 des Saints pourrait déjà jouer chez les Citizens. "Pour moi, il est assez fort pour s'imposer là-bas", assure-t-il. Cet été, Roméo Lavia est arrivé pour 14 millions d'euros. Certains médias affirment que Manchester City aurait une option pour le racheter à 45 millions. Pep Guardiola en personne suivrait attentivement l'évolution du joueur.

©Belgaimage

Si Rio Ferdinand ne nie pas que le joueur formé à Neerpede a le potentiel pour jouer chez les Skyblues, il affirme surtout que Southampton était un choix taillé sur mesure. "Son départ exceptionnel justifie l'investissement de son club", a-t-il ajouté. "Cet été, les Saints ont acheté des jeunes et la moyenne de l'équipe est de 20,8 ans. Là bas, ils ont la possibilité de grandir. Dans cet environnement, les jeunes peuvent s'épanouir. Dans les grands clubs, il y a tellement de pression sur vous à 17 ou 18 ans. Ici, c'est un endroit agréable pour s'épanouir, faire des erreurs sans avoir trop de pression avant de viser plus haut."

Personne ne discute donc du talent incontestable du Bruxellois de 18 ans. L'enjeu pour Ralph Hasenhuttl sera surtout de ne pas griller sa pépite. Parce que le rythme de la Premier League est un apprentissage compliqué. C'est le point noir de la rencontre du Diablotin face aux Londoniens. En effet, il a dû sortir sur blessure musculaire. En conférence de presse, son entraîneur s'est montré inquiet. "Ce n'est pas bon", a-t-il expliqué, un peu dépité. Tout en reconnaissant sa responsabilité. "Disputer deux matchs de PL en trois jours est une expérience totalement inconnue pour des jeunes comme lui. A l'avenir, nous devrons être prudents. C'est également ma responsabilité car je dois faire plus attention à ne pas le forcer à nous montrer ses qualités. Maintenant, il est absent pour longtemps..."