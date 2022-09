Aster Vranckx quitte Wolfsbourg et devient la troisième recrue belge de l'AC Milan cet été

L'AC Milan a officiellement annoncé jeudi soir l'arrivée d'Aster Vranckx, via un communiqué publié sur son site et ses réseaux sociaux. Le jeune médian belge arrive de Wolfsbourg sous forme de prêt d'un an assorti d'une option d'achat.