Christian Benteke a fait ses grands débuts en MLS : "Il est affamé et c'est la chose la plus importante"

Une montée à la 73e minute sur la pelouse de New York City (face à Maxime Chanot), avec déjà deux frappes intéressantes. Voilà comment a débuté l'aventure américaine de Christian Benteke. Les quelques tracas administratifs pour évoluer aux Etats-Unis étant réglés, le nouvel attaquant de DC United peut désormais ouvrir une nouvelle page de sa carrière déjà bien remplie.

"Je suis très heureux", a-t-il réagi après la rencontre sur le compte Twitter de son nouveau club. "Honnêtement, je suis à peine arrivé hier (mardi) donc le plus important était surtout de faire mes débuts. Nous savions que nous affrontions un adversaire difficile et nous avons obtenu les 3 points donc c'est parfait. Je suis déjà excité à l'idée de jouer à domicile dimanche (face aux Colorado Rapids)."





Dans son club basé à Washington, Christian Benteke sera le nouvel atout offensif du coach Wayne Rooney. "Nous sommes vraiment heureux d'avoir pu amener un joueur de sa trempe et de son expérience", s'est réjoui l'ancien attaquant anglais. "Il va certainement aider le groupe et nous aidera en bien en zone offensive. Donc l'avoir signé en toute fin de mercato a été un énorme plus pour nous. Il est affamé et c'est la chose la plus importante. Il veut jouer, il veut bien faire les choses, il veut marquer des buts et il est le profil de n°9 que je cherchais à amener dans l'équipe."

"C'était toujours difficile de l'affronter"

Christian Benteke et son nouvel entraîneur se connaissent bien. Ils se sont affrontés à une dizaine de reprises en Angleterre, lorsque le Belge était à Aston Villa, Liverpool ou Crystal Palace et que l'Anglais évoluait à Manchester United puis Everton en fin de carrière. "C'était toujours difficile de l'affronter", se souvient Wayne Rooney. "Surtout pour mes coéquipiers défenseurs qui devaient le tenir. Il a beaucoup de qualités dans différents domaines. Evidemment, il peut marquer des buts. Mais il est aussi capable de garder le ballon lorsque c'est nécessaire. Il est toujours bien physiquement et il peut très bien combiner avec les autres attaquants que nous avons."

Désormais, le Diable rouge de 31 ans pourra se concentrer sur son intégration dans le groupe de DC United, avant une potentielle titularisation dimanche contre les Colorado Rapids. "La première chose, c'est qu'il doit s'acclimater à la chaleur. Notamment au niveau de l'humidité qui est différente. S'habituer à cela est déjà une chose importante. Pour l'aspect sportif, il sait qu'il arrive dans un championnat très relevé, très compétitif. Ses qualités peuvent vraiment bien correspondre au style de cette ligue. Bien sûr, il devra travailler dur comme les autres joueurs, mais il a un très bon caractère et c'est un leader."