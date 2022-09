Chelsea: Romelu Lukaku au cœur d'un désaccord entre les nouveaux propriétaires et le duo Petr Cech-Marina Granovskaia

Parmi les clubs de Premier League, seul Manchester United (235 millions €) a une dépense nette plus importante que les Blues (230 millions €) sur ce mercato. Les Londoniens ont attiré pas moins de huit renforts : Fofana, Cucurella, Sterling, Koulibaly, Chukwuemeka, Aubameyang, Slonina et Zakaria.

Dans le sens des départs, seuls les transferts de Werner, d'Emerson et de Gilmour et les prêts de Lukaku et Sarr ont permis de renflouer les caisses. L'Inter paye 8 millions € (hors bonus) pour la location de Big Rom. Les Nerazzurri prennent également en charge une partie "réduite" du salaire du Diable, selon The Athletic.

Le média anglais rapporte aussi que le dossier Lukaku aurait été au cœur d'un grand désaccord entre les nouveaux propriétaires de Chelsea (qui ont repris le club cette année) et Petr Cech et Marina Granovskaia (qui géraient, ensemble, la politique sportive). Les deux derniers ont beau avoir quitté Stamford Bridge entretemps, ils auraient été opposés à l'idée de permettre à Lukaku de retourner vers l'Inter Milan, en prêt. D'autant plus que le buteur était arrivé l'été dernier pour un montant record (113 millions €).

De leur côté, emmenés par le nouvel homme fort Todd Boehly, les nouveaux propriétaires auraient vu le départ de Big Rom, que Thomas Tuchel ne parvenait pas à intégrer dans son système, comme une déclaration d'intention.

Les conditions du prêt (8 millions € + prise en charge réduite du salaire) sont avantageuses pour l'Inter Milan. D'après The Athletic, certains au sein du club se demanderaient s'il n'aurait pas fallu faire preuve de plus de patience. Histoire de retirer un peu plus, financièrement, d'un buteur dont la capacité à marquer n'est plus à prouver. Reste que les propriétaires seraient sereins : la décision aurait été prise dans l'intérêt sportif du club.