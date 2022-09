La tuile pour Roméo Lavia: le milieu sera absent des terrains pendant six à huit semaines !

Semaine contrastée pour Roméo Lavia. Buteur pour la première fois de sa carrière professionnelle contre Chelsea en semaine, le solide milieu de terrain a également connu sa première blessure aux ischios . Après la rencontre, Ralph Hasenhuttl, son coach a Southampton s'était montré négatif: "Cela n'est pas bon du tout, il devrait être absent un moment."

Ce vendredi, l'entraîneur a communiqué la durée de son indisponibilité. "Roméo Lavia sera absent pour au moins six semaines et cela pourrait durer plus longtemps", a-t-il affirmé. Une tuile pour les Saint's... et pour les Diables rouges.

En effet, acheté 12,5 millions d'euros cet été à Manchester City, le Belge de 18 ans avait ébloui sur le terrain en étant titularisé lors des cinq premiers matchs de Premier League. Pour Roberto Martinez, cette blessure ne tombe pas vraiment mal car le Bruxellois n'a jamais été sélectionné avec l'équipe nationale.

Cependant, avec son début de saison canon, il avait de bonne chance d'être la prochaine surprise dans la liste de l'Espagnol. D'autant plus que l'ancien entraîneur d'Everton l'a toujours considéré comme un talent exceptionnel. Avec cette blessure, le Mondial au Qatar pourrait arriver un peu trop tôt pour celui qui a déjà été appelé avec les Diablotins.