"Prêt pour la Coupe du Monde" : quand Thomas Meunier se moque, aussi, du nouveau maillot des Diables !

Alors qu'ils n'ont pas encore été officialisés par l'Union Belge, les (supposés) nouveaux maillots des Diables pour le Mondial au Qatar font déjà polémique, ce qui est une chose assez courante ces dernières années.

En effet, en début de semaine, le site Footy Headlines, spécialiste pour dévoiler les maillots de football en exclusivité avant leur présentation officielle, aurait fait fuiter les prochains maillots des Diables pour le Mondial au Qatar.

Et celui qui intrigue le plus, c'est le premier maillot, qui arbore les couleurs traditionnelles des Diables, le rouge et le noir. Sur les manches, on peut même apercevoir des flammes qui rendent le maillot assez... original.

Très vite, sur les réseaux sociaux, nombreuses sont les personnes à s'insurger de ce choix. Des comparaisons avec des chemises avec le même symbole ont très vite vu le jour également. Jeudi, c'est Thomas Meunier en personne qui y a été de sa petite touche d'humour qu'on lui connaît. Dans une story Instagram, le joueur du Borussia Dortmund s’est moqué du design de la vareuse en se photographiant avec une chemise aux motifs de flammes, comme sur les manches du supposé nouveau maillot des Diables Rouges, couronné de la légende: "Prêt pour la Coupe du monde".