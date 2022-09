Auteur d'un but et d'une passe décisive, le capitaine des Diables rouges a mis tout le monde d'accord ce mardi soir face au Celtic (0-3).

Eden Hazard "a prouvé au coach qu'il mérite plus d'opportunités" : les réactions de Courtois, Kroos et Ancelotti

Il n'en rêvait probablement même pas lui-même. Laissé sur le banc au coup d'envoi, Eden Hazard a été propulsé de manière inattendue dans la rencontre de Ligue des champions face au Celtic Glasgow... grâce à la sortie sur blessure de Karim Benzema. Pour son plus grand bonheur, le Brainois est donc monté au jeu à la 30e minute avec une chance à saisir durant une heure.

"Les cinq premières minutes ont été difficiles, mais quand il a pris le rythme du match, il a été très important pour nous", débriefe son ami et coéquipier Thibaut Courtois, qui fait référence à un tir manqué juste après sa montée, mais qui a été suivi par plusieurs bons mouvements, dont une splendide passe en profondeur pour Vinicius Junior. "Ce n'était pas facile d'entrer après le changement et il a eu du mal en première période, mais en seconde il a été déterminant car il a délivré la passe décisive du second but et a marqué le troisième", se réjouit son entraîneur Carlo Ancelotti.

"Le penalty contre le Celta l'a un peu touché"

Jusqu'à présent, Ancelotti n'avait accordé à Hazard qu'une demi-heure de jeu face à Almeria puis une dizaine de minutes au Celta Vigo, durant lesquelles il a manqué un penalty. "Ce penalty contre le Celta l'a un peu touché et ensuite il n'a pas joué les deux derniers matchs de Liga", observe Thibaut Courtois. "Mais c'est un grand joueur et il est très talentueux. La passe décisive et le but démontrent qui il est. Il sera content et il a prouvé au coach qu'il mérite plus d'opportunités".

©AFP





"Quand il joue à ce poste, les défenseurs ne sont pas habitués"

Le numéro 7 madrilène a évolué durant toute la rencontre dans une position de faux 9 à laquelle il pourrait devoir s'habituer. "Il ne peut pas jouer comme un avant-centre typique, mais il peut bouger et aider à conserver la possession", analyse Carlo Ancelotti. "Il ne peut pas avoir une position fixe avec les défenseurs adverses, mais le fait qu'il bouge nous aide à la sortie du ballon et, en plus, quand il joue à ce poste, les défenseurs ne sont pas habitués."

Il est vrai que sa position sur le terrain a souvent évolué. La répartition géographique de ses 45 touches de balle confirme qu'il a très souvent décroché ou permuté pour se retrouver sur un côté et aller chercher les ballons. "Les doutes n'ont jamais été liés à son talent, mais à son état physique et aux blessures. Il est super bien entré en jeu ce soir et j'espère qu'il pourra continuer ainsi", se réjouit son coéquipier Toni Kroos. "C'est un joueur important pour nous et il faut maintenant qu'il enchaîne", ponctue son entraîneur.

Et Benzema ? "Cela ne me semble rien de préoccupant"

Reste toutefois à voir si cette superbe entrée sera récompensée dès ce dimanche lors de la réception de Majorque en championnat. Cela dépendra notamment de la forme physique de Karim Benzema. "Cela ne me semble rien de préoccupant", pense Carlo Ancelotti. "Nous attendons mercredi pour en savoir plus, mais la première évaluation ne parait pas sérieuse. Nous devons d'attendre demain. Ce n'est pas clair si c'est musculaire ou au genou."