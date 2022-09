"Il peut encore rendre fou n'importe qui", "Le transfert de l'été", "Une nuit de rêve": la presse espagnole s'enflamme après la prestation d'Eden Hazard en Champions League

Avec un but et une passe décisive, le Diable rouge a été l'un des grands artisans de la victoire du Real Madrid face au Celtic Glasgow en Champions League ce mardi soir. Ce retour inespéré du Belge a été salué par la presse espagnole.

Alors que l'on pensait Eden Hazard enlisé dans une situation inextricable du côté de Madrid, une blessure de Karim Benzema en Champions League est venue rebattre les cartes pour le Diable Rouge.

Après seulement 30 minutes de match contre les Ecossais du Celtic, le Français est touché au genou droit. Il doit malheureusement quitter la pelouse et laisser sa place à notre Diable rouge. Une occasion en or que le Brainois saisit à pleines mains. Dans un rôle de faux 9, Eden Hazard ponctuera une prestation de haut vol avec un assist et un but (son dernier en LDC remontait au 25 novembre 2020 !). Sa remarquable performance a été saluée par la presse espagnole.

Du côté de Marca, le journal interne du Real Madrid, on souligne la renaissance du Belge: "Une nuit de rêve", s'enthousiasme le quotidien. "Il a brillé en tant que remplaçant et immédiatement fait sentir sa présence. Sa qualité est indiscutable", peut-on lire. Et même si le média pointe un style de jeu moins "flashy" qu'avant sa blessure, on estime qu'Hazard est "toujours capable de rendre fou n'importe qui avec sa classe".

Même son de cloche pour AS qui en a fait sa Une: "Hazard se joint à la fête", titre le journal. "Il est de retour avec deux merveilles en mode 2016", décrit le quotidien. "Qui sait, le Belge sera peut-être le transfert de l'été", s'interroge l'autre journal madrilène.

C'est en tout cas tout le bien que l'on souhaite à notre compatriote !