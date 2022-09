Les Belges à l'étranger : Michy Batshuayi et Arthur Theate tous deux buteurs et vainqueurs avec Fenerbahçe et Rennes

Parmi ceux-ci, Arthur Theate et Michy Batshuayi se sont illustrés pour leurs équipes respectives. Dans le groupe A, Albert Sambi Lokonga était titulaire et a disputé toute la rencontre avec Arsenal, qui s'est imposé 1-2 à Zurich. Marquinhos a ouvert le score pour les Gunners (16e), et Kryeziu lui a répondu sur pénalty (44e) avant que Nketiah ne marque le but décisif pour les visiteurs (62e).

Les deux clubs ont respecté une minute de silence, au début de la deuxième mi-temps, en l'honneur de la Reine Elizabeth II, décédée quelques minutes plus tôt.

Le PSV a quant à lui fait match nul face à Bodo/Glimt, 1-1. Gronbaek a donné l'avantage aux Norvégiens en fin de première période (44e), mais Gakpo a rétabli l'égalité (63e). Yorbe Vertessen, récemment revenu de blessure, a débuté la rencontre et disputé 62 minutes, tandis que Johan Bakayoko est resté sur le banc.

Au classement, Arsenal prend donc la tête du groupe A en empochant les 3 points, devant Bodo/Glimt et le PSV qui comptent chacun 1 point, et Zurich.

Dans le groupe B, Rennes a gagné son duel en déplacement à l'AEK Larnaca, 1-2. C'est le nouvel arrivant, Arthur Theate, qui a inscrit le premier but rennais (29e), mais Larnaca a rapidement égalisé via Oier (33e). Dans les derniers instants, Assignon a inscrit le but de la délivrance pour Rennes (90e+4). Titulaire en défense centrale, Theate a disputé toute la rencontre.

Michy Batshuayi a connu de brillants débuts pour Fenerbahçe, à l'occasion de la rencontre remportée face au Dynamo Kiev, 2-1. Gustavo Henrique a marqué le premier but pour les Turcs (35e) et la réaction ukrainienne est venue de Tsygankov (64e). Batshuayi est monté à la 69e minute de jeu à la place de Joao Pedro pour marquer le but de la victoire dans les arrêts de jeu (90e+2).

Grâce à leur victoire, Rennes et le Fenerbahçe partagent la tête du groupe B. Larnaca et Kiev sont 3e et 4e.