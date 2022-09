Batshuayi héroïque pour son premier match à Fenerbahçe : "Je peux dire que c'est un bon début pour moi"

Vingt-deux minutes. Voilà le temps qu'il aura fallu à Michy Batshuayi pour inscrire son premier but avec le maillot du Fenerbahçe et déjà se mettre ses bouillants supporters dans la poche. Alors que son équipe filait tout droit vers un partage (1-1) pour cette première journée dans son groupe B d'Europa League face au Dynamo Kiev, Batsman a surgi au bout d'une longue remise en touche déviée pour offrir la victoire aux siens (90e+2) et faire exulter le stade Şükrü Saracoğlu.

"Je peux dire que c'est un bon début pour moi", s'est réjoui Michy Batshuayi au micro du diffuseur turc de la rencontre. "Mais gagner en équipe était la chose la plus importante. Un grand merci également à nos fans. Lorsque nous cherchions à marquer pendant le match, nos supporters faisaient constamment sentir leur pression à l'adversaire. Je suis vraiment, vraiment heureux en ce moment. C'est un début très important et une victoire importante pour nous. Je suis très, très content de la victoire."





L'équipe de Michy Batshuayi a souffert dans cette rencontre face à des Ukrainiens assez agressifs qui avaient déjà commis huit fautes après une dizaine de minutes de jeu. "Franchement, ils ont essayé d'arrêter notre rythme", estime le Diable rouge. "Tant en simulant des blessures qu'en gagnant du temps sur le terrain, car ils savaient très bien qu'il n'est pas facile d'obtenir des points ici. Mais je pense que nous sommes restés très forts mentalement. Même à la dernière minute, on a réussi à trouver le but et on a pris 3 points."

Jeudi prochain, l'ancien attaquant de Chelsea viendra jusqu'en Bretagne pour affronter Rennes et un certain Arthur Theate, qui a lui aussi marqué ce jeudi soir pour ses grands débuts européens. Quelques jours plus tard (le 18/09), celui qui a rejoint le club d'Istanbul vendredi dernier effectuera ses débuts dans le championnat turc face à Alanyaspor, le club du Liégeois belgo-turc Yunus Bahadır (ex-Standard, Genk et Charleroi).