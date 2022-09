Belges à l'étranger: le Real Madrid, avec Hazard titulaire, a aligné un cinquième succès face à Majorque (4-1)

Titulaire après 231 jours d'attente, Eden Hazard a été aligné très haut dans le jeu par Carlo Ancelotti à la place de Karim Benzema, blessé. Thibaut Courtois était comme d'habitude dans les buts. Le Real a contrôlé le début de la rencontre, mais l'ouverture du score est venue de l'autre côté via Vedat Muriqi (35e, 0-1), qui était dans le collimateur du Club de Bruges cet été. Les Merengues n'ont pas attendu longtemps pour égaliser sur un effort personnel Federico Valverde (45e+3, 1-1)

Peu en vue, Hazard a cédé sa place à Luka Modric (59e). Mardi, le Diable Rouge avait également joué une heure en Ligue des champions contre le Celtic, après avoir remplacé Benzema après une demi-heure. En seconde période, le Real a fait la différence par Vinicius Junior (72e, 2-1), Rodrygo (89e, 3-1) et son défenseur Antonio Rudiger (90e+3, 4-1)

Au classement, le Real Madrid compte 15 points, deux de plus que le FC Barcelone (2e). Majorque est 15e (5 points).

Toujours pas de victoire pour Strasbourg après sept journées

Le RC Strasbourg n'a toujours pas de victoire après sept journées de Ligue 1. Dimanche, les Alsaciens ont concédé le match nul 0-0 à domicile face à Clermont, désormais septième (10 points). Strasbourg, qui a terminé la rencontre à dix après l'expulsion de Maxime Le Marchand (89e), se retrouve 17e (5 points). Matz Sels était bien présent chez les Alsaciens et Maximiliano Caufriez chez les Clermontois alors que Brandon Baiye est resté sur le banc.

En Italie, l'Atalanta et la Cremonese ont partagé l'enjeu 1-1 dans le cadre de la 6e journée. Merih Demiral a porté l'équipe de Bergame au commandement (74e,1-0) et Emanuele Valeri (78e,1-1) a arraché l'égalisation pour les Violons, qui ont lancé Cyriel Dessers en fin de match (83e). Au classement, l'Atalanta occupe la deuxième place avec 14 points, tout comme Naples (1er) et l'AC Milan (3e). La Cremonese est à l'autre bout:19e (2 points).

Aux Pays-Bas, Utrecht a pris la mesure de Vitesse par le plus petit écart grâce à un but de l'ex-Brugeois Bas Dost (84e, 1-0) Chez les vainqueurs, Othman Boussaid a été sorti juste après le but (84e). Après six rencontres, Utrecht se retrouve en huitième position (8 points) et Vitesse, moins séduisant que la saison dernière, occupe la 14e position (4 points).

Toulouse a souffert pour battre Reims, réduit à dix dès la 61e minute (1-0)

Un but de Zakaria Aboukhlal (31e) a offert au Toulouse FC la victoire 1-0 face à Reims, dans un duel comptant pour la 7e journée de la Ligue 1. Chez les Garonnais, Brecht Dejaegere est resté sur le banc tandis que, côté champenois, Maxime Busi est monté au jeu à la mi-temps (46e) Le Téfécé s'est montré plus pressant grâce à Fares Chaibi. Le jeune milieu, 19 ans, lancé sur la gauche de la surface Aboukhlal, qui a marqué d'un tir croisé du gauche dans le petit filet opposé (31e, 1-0). Bien servi par Stijn Spierings, le joueur marocain a eu nouvelle opportunité, mais cette fois, il n'a pas cadré son tir (43e).

La seconde période a été marquée par l'exclusion du Rémois Alexis Flips, qui a fauché Aboukhlal. (61e). Bien que réduits à dix, les Champenois ont eu la possession du ballon, mais les spectateurs ont eu droit à pas mal de cafouillage. Le match est resté incertain notamment suite à la grosse occasion manquée par le Toulousain Ado Onaiwu (88e).

Au classement, Toulouse se hisse en 11e position avec 8 points, tout comme Rennes (9e), Monaco (10e) et Nice (12e). Reims occupe le 16e rang (6 points).