Même s'il n'a pas été décisif, Carlo Ancelotti a apprécié la prestation d'Hazard: "Eden a tenté ce que je lui ai demandé"

52 ballons touchés, quelques belles accélérations et prises de balles et une frappe en 59 minutes. Quelques jours après sa superbe entrée en Ligue des champions (1 but et 1 assist), Eden Hazard était titulaire pour la première fois depuis 231 jours ce dimanche, en profitant de la blessure de Karim Benzema. Il n’a toutefois pas eu l’occasion de rééditer sa performance de la semaine. Au contraire de Rodrygo, qui l’a suppléé avec un très haut niveau durant 30 minutes avec notamment un superbe slalom pour faire 3-1. "Hazard a tenté ce que je lui ai demandé : laisser la position et les espaces pour les autres. Ça a été un match positif, a tout de même confié Ancelotti. Nous avons eu des difficultés en première période, car la position de l’avant-centre n’était pas occupée par les autres. Cela ne change rien pour le futur. J’ai la même idée. Hazard ou Rodrygo peuvent jouer comme attaquants de pointe." Reste désormais à voir si le Brainois recevra encore la confiance de son entraîneur mercredi en Ligue des champions contre Leipzig, en sachant que Benzema sera toujours absent.