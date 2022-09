L'état de santé d'Eric Gerets interroge: "Le corps ne suit plus"

Icône du Standard et des Diables rouges, Eric Gerets est également une légende de l'Olympique de Marseille qu'il a entraîné entre 2007 et 2009. Six ans plus tard, le Lion de Rekkem prenait sa retraite d'entraîneur après une dernière pige dans le Golfe à Al-Jazira sans jamais avoir pu entraîner le club de son cœur, le Standard, ni devenir sélectionneur des Diables rouges.

Éloigné des terrains, Gerets s'est également mis quelque peu en retrait des médias ces derniers mois, lui qui nous avait accordéune interview en janvier dernier. Nos confrères d'Orange Sports ont donné des nouvelles de l'ancien arrière droit. Mais celles-ci ne sont pas positives. "Il passe désormais ses journées dans sa ferme flandrienne de Boorsem (à environ une heure de Bruxelles), initialement un tas de ruines acheté au début des années 90. Eric Gerets reste profondément marqué, physiquement, par une hémorragie cérébrale subie en 2012 lorsqu'il officiait sur le banc de Lekhwiya, au Qatar", nous expliquent ainsi nos confrères avant que l'intéressé ne confirme lui-même que son état de santé se dégrade.

"J’ai l’impression que ça empire. Le plus dur, c’est le corps qui ne suit plus. Je peine à rester en équilibre et je tombe plusieurs fois par jour. Quand je me casse la figure une dixième fois dans la journée, je me demande ce que je fous là. Mais je vis encore", a-t-il confié au média français.

"Il va bien, il est en vacances"

Suite à ces propos à Orange Sports, l'inquiétude autour de son état de santé a grandi mais, contactée par nos confrères de Sudinfo, son épouse a tenu à rassurer : "Avec Eric, nous sommes un peu ébahis de ce que nous pouvons entendre. C’est vrai qu’il a parfois quelques chutes, mais son état est stationnaire, il n’évolue ni en bien, ni en mal", a-t-elle expliquée avant d'ajouter que son mari "est actuellement en vacances à Majorque avec des amis. C’est bien la preuve que ça ne va pas si mal…"