Même le roi Zlatan adoube Charles de Ketelaere: "Un joueur du top"

Editeur DH, S+ et journaliste foot étranger

Sept rencontres, 349 minutes de temps de jeu pour une petite passe décisive. Tel est le bilan de Charles de Ketelaere depuis son arrivée à Milan cet été. Ceux qui voient le verre à moitié plein diront que CDK dispose d'un temps de jeu conséquent. Elément très important aux yeux de Roberto Martinez pour mériter une sélection. Encore plus lorsqu'il a affirmé que certains joueurs, comme CDK, ne devaient pas prendre trop de risques en vue du mondial. D'autres diront qu'il n'est pas assez décisif. La vérité se situe certainement entre ces deux points de vue.

Une chose est certaine, personne ne doute de son talent dans la Botte. Et certainement pas le maître des lieux Zlatan Ibrahimovic. Dans une interview pour la Gazzetta dello Sport, l'attaquant a couvert d'éloges l'international belge. "Je vous le dis, De Ketelaere est un joueur du top", a-t-il commencé. "Donnez-lui simplement un peu de temps pour grandir et vous verrez...", a ajouté celui qui parle de lui à la troisième personne.

Bonne nouvelle, il n'est pas le seul à le penser. L'ancien attaquant des Rossoneri, Luca Saudati, pense également qu'il ne faut pas se précipiter avec le Diable. "Jouer à San Siro n'est vraiment pas facile. Surtout pour les jeunes joueurs comme lui." Celui qui a marqué 86 goals en Serie A a ensuite conseillé la pépite. "Il faut qu'il s'isole des rumeurs et du monde extérieur. Si je devais lui donner une astuce, ce serait de garder son insouciance. Il est jeune, il doit s'amuser et montrer ce dont il est capable. À la Sampdoria, il n'a pas fait un bon match mais il faut lui laisser le temps."

"Un gamin avec du talent et de la classe"

À Gênes, il a pourtant bien cru ouvrir son compteur but. Mais sa réalisation a été annulée pour un hors-jeu au départ de l'action. Pour le reste, il s'est montré assez discret. Pas de quoi inquiéter son coach Stefano Pioli qui est convaincu de la qualité du gendre idéal. "Charles De Ketelaere a une nouvelle fois été très dangereux. C'est déjà un joueur important. Il a fait une très bonne rencontre", a-t-il affirmé. "Avec son talent, Charles est capable de faire tout ce qu'on demande de lui."

Après son match nul contre Salzbourg, l'AC Milan doit absolument gagner contre Zagreb ce mercredi soir. D'autant plus que la rencontre se joue à domicile. Ensuite, les Milanais affronteront Naples dans une nouvelle affiche de gala. Un match d'une importance cruciale pour le Scudetto car les deux équipes sont à égalité avec 14 points (comme l'Atalanta). Stefano Pioli doit déjà faire face à un problème de taille: l'absence de Rafael Leao. Le Portugais a reçu une carte rouge face à la Samp. Il sera donc absent pour suspension.

Ce qui signifie que CDK aura un rôle encore plus important à jouer en tant que leader technique de la formation milanaise. "L'absence de Leao sera très lourde pour Milan", a estimé Giuseppe Pancaro, ancien footballeur de l'AC Milan, pour Milan News. "Il est difficile à remplacer mais Pioli dispose de solutions." L'une d'entre elles consistera à donner encore plus d'importance au Belge de 21 ans. "J'aime beaucoup De Ketelaere. Il a du talent et de la classe. Ce gamin fait toujours le bon choix. Mais il a besoin de temps pour s'installer dans le onze", a encore ajouté Pancaro.

D'où le paradoxe CDK à Milan: un joueur qui a besoin de temps mais qui n'en dispose pas vraiment.