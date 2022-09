Les Belges à l'étranger: Marseille toujours invaincu, Fadiga (Brest) sorti sur civière

FRANCE

Tenu en échec par Rennes à domicile (1-1), Marseille est toujours invaincu après huit journées de championnat. Les deux buts ont été marqués par Matteo Guendouzi, d'abord contre son camp (25e, 0-1) et puis, d'une tête au premier poteau (52e, 1-1) Chez les Bretons, Arthur Theate était titulaire alors que Jérémy Doku est monté au jeu (75e). Au classement, Marseille prend la tête avec 20 points, un de plus que le PSG, qui se déplace à Lyon en soirée. Rennes est 8e (12 points) Marseille l'a échappé belle d'entrée de jeu sur une tête de Theate, qui a terminé juste au-dessus de la cage de Pau Lopez (2e). Alors que Rennes avait baissé d'un ton, il a ouvert la marque via Guendouzi, qui a dévié un centre de Hamari Traoré (25e, 0-1). A la reprise, les Marseillais étaient bien décidés à inverser la tendance et Guendouzi a surgi au premier poteau pour marquer son premier -vrai- but de la saison (52e, 1-1)

Noah Fadiga se souviendra longtemps de son duel avec Brest contre l'AC Ajaccio. En effet, l'attaquant est sorti sur une civière (22e) après un choc avec Ismael Diallo. Grâce à une reprise repoussée par le gardien adverse d'une claquette (14e), Fadiga avait jusque-là bien aidé son équipe à étouffer Ajaccio. Les Corses, qui restaient sur cinq défaites consécutives, se sont imposés grâce à un but de Romain Hamouna (65e,0-1). Cela n'empêche pas Brest (5 points) et Ajaccio (4) d'occuper les deux dernières places.

Alors qu'il restait sur deux victoires à domicile sans prendre de but face à Nice (1-0) et Toulouse (2-0), Clermont s'est incliné face à Troyes (1-3). Chez les Auvergnats, Maximiliano Caufriez, titulaire, a été remplacé à la 70e alors que Brandon Baiye est resté sur le banc. Les Clermontois ont directement pris l'avance par Johan Gastien (3e, 1-0) Mais Mama Bladé a profité d'une approximation des défenseurs adverses pour égaliser (24e, 1-1). L'attaquant de la Guinée-Bissau a ensuite donné l'avance aux Troyens (5e, 1-2). Enfin, Renaud Ripart (83e, 1-3) a permis aux visiteurs de se porter en 10e position juste devant Clermont avec le même nombre de points (10 points).

PAYS-BAS

Aux Pays-Bas, le PSV a remporté son duel contre Feyenoord 4-3 et en a profité pour se hisser à la deuxième place du classement avec 18 points, à égalité avec l'Ajax, qui se déplace plus tard à Alkmaar. Chez les vainqueurs, Johan Bakayoko est monté au jeu dans le temps additionnel (90e+4), le temps de prendre une carte jaune, et Yorbe Vertessen est resté sur le banc.

Oussama Idrissi a ouvert la marque pour Feyenoord (3e, 0-1). Jarrad Branthwaite (16e, 1-1) et Cody Gakpo (25e, 2-1) ont renversé les données du problème avant que Danilo (42e, 2-2) ne remettent les deux équipes à égalité avant le repos. En seconde période, Guus Til a relancé le PSV (47e, 3-2) mais Orkun Kökcü a encore remis les deux équipes sur le même pied (73e, 3-3). Finalement, Armando Obispo a redonné vie au Phillips Stadion (83e, 4-3).

ALLEMAGNE

Battu par l'Union Berlin, Wolfsburg est avant-dernier. Des buts de Jordan Siebatcheu (54e, 1-0) et Sheraldo Becker (77e, 2-0) ont donné la victoire à l'Union Berlin face à Wolfsburg, dimanche dans le cadre de la 7e journée du championnat d'Allemagne. Chez les Loups, Koen Casteels était dans le but tandis que Sebastiaan Bornauw est de nouveau resté sur le banc. Battue par l'Union Saint-Gilloise lors du premier match de poules de l'Europa League, l'Union Berlin s'est hissée en tête de la Bundesliga avec 17 points, deux d'avance sur Dortmund. Wolfsburg est à l'autre bout: 17e (5 points).