Le maillot des Diables Rouges critiqué pour son prix exorbitant

Ce matin, l'Union Belge de Football a officiellement dévoilé l’équipement des Diables rouges pour la prochaine Coupe du monde au Qatar. À noter que les Red Flames porteront le même maillot le 6 octobre prochain lors du barrage pour le Mondial face au Portugal.

Bien que des photos avaient déjà fuité l'année passée, le maillot est au centre des discussions dans le monde du football. Si celui-ci avait déjà été critiqué pour son design et ses flammes jugées peu esthétiques, cette fois c'est le prix qui est remis en question. D’ores et déjà disponible en boutique, la tenue complète est en vente pour 157,97 euros. Ce n’est pas le plus cher car pour un maillot authentique avec flocage, il faudra débourser pas moins de 164,98 euros ! Sans flocage, le prix indiqué est à 139,99 €. Enfin, la version la moins chère est disponible à 89,99 €, avec le flocage en supplément pour 24,99 €.