Quand la Stib se moque du nouveau maillot des Diables rouges (PHOTO)

Alors que le maillot des Diables rouges pour la Coupe du monde avait fuité sur la toile il y a quelques semaines, la Fédération a officiellement dévoilé la tunique que la Belgique va porter au Qatar. Elle est effectivement identique que sur les premières images.

Plusieurs internautes avaient déjà critiqué ce nouveau maillot. Tout comme un certain... Thomas Meunier. Cette fois-ci, c'est la Stib qui se permet de se moquer du nouveau maillot. Dans un tweet, la société des transports intercommunaux de Bruxelles a annoncé un nouveau "New away kit 2022/2023". Le tout avec des flammes et une photo détourée de Kevin de Bruyne avec l'uniforme des agents de la Stib coloriée comme le tout nouveau maillot des Diables. Pas certain que cela fasse sourire tout le monde à la fédération...