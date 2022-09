Youri Tielemans heureux de retrouver les Diables: "Je vais pouvoir changer d'air après un début de saison compliqué"

Les Diables rouges avaient rendez-vous sur le coup de 14h pour entamer leur rassemblement en vue des deux prochains matchs de la Ligue des Nations face au Pays de Galles (ce jeudi) et aux Pays-Bas (dimanche). Pour ce premier jour de ce rassemblement des Diables, Youri Tielemans et Dodi Lukebakio se sont présentés à la presse.

Au vu de la situation dans son club, Youri Tielemans était d'ailleurs particulièrement content de retrouver les Diables ce lundi : "C'est vrai que je suis heureux de pouvoir changer d'air après un début de saison compliqué avec Leicester. Je suis toujours heureux de retrouver les Diables rouges, mais cette fois-ci, c'était peut-être encore davantage le cas", explique l'ancien anderlechtois qui affirme tout de même se sentir bien chez les Foxes malgré le début de saison calamiteux, "On a écrit beaucoup sur un éventuel transfert cet été mais maintenant, j'ai tourné la page. Ma famille est heureuse à Leicester, moi également. Mais c'est dommage la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Ce n'est jamais chouette de perdre autant. Pour moi comme pour le club. Après la rencontre de samedi (Ndlr: perdue 6-2 face à Tottenham), c'était très calme dans le vestiaire. Perdre semaine après semaine, cela pèse sur le moral. Espérons qu'après la trêve internationale, on puisse inverser la tendance."

Comme il n'a pas trouvé chaussure à son pied lors du dernier mercato, Tielemans se trouve désormais dans sa dernière année de contrat avec Leicester. Une situation qui ne le tracasse pas. "Cela ne change pas grand chose. Je me concentre sur Leicester pour le moment et j'essaye de jouer le mieux possible pour me montrer. Je laisse le reste à mon agent."

"Tout donner pour espérer une sélection au Mondial"

Plus appelé par Roberto Martinez depuis octobre 2021, Dodi Lukebakio ne cachait pas non plus sa joie de réintégrer l'effectif des Diables : "J'étais à l'hôtel avec mon équipe quand j'ai appris la nouvelle, je suis vraiment heureux d'être ici à Tubize", commentait-il, "je ne peux pas non plus dire que j'étais surpris car je réalise un bon début de saison."

Une sélection qui arrive au meilleur moment pour le joueur du Hertha Berlin, à deux mois du début de la Coupe du monde : "C'est vrai que je n'aurais pas pu rêver meilleur timing. Maintenant, je dois faire le mieux possible et me montrer pour que le sélectionneur pense à moi au moment de faire sa sélection pour le Mondial. Je vais me donner à fond peu importe où le sélectionneur veut me faire jouer. Ma polyvalence peut m'aider à forcer ma sélection pour le Qatar."