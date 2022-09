Trois anciens Diables rouges, Vincent Kompany, Thomas Vermaelen et Mousa Dembélé, seront mis à l'honneur avant le match de la Belgique contre le pays de Galles, jeudi, en Ligue des Nations.

Diables rouges : l'Union belge mettra à l'honneur Kompany, Vermaelen et Dembélé avant le pays de Galles

L'Union belge de football (URBSFA) l'a annoncé mardi, ajoutant qu'un projet pilote de covoiturage entre supporters sera lancé à cette occasion. Kompany, 36 ans, a arrêté sa carrière de joueur en 2020. Il a totalisé 89 'caps' et 4 buts en équipe nationale. Il entraîne aujourd'hui Burnley (D2 anglaise).

Vermaelen, 36 ans, a troqué son maillot de joueur pour le costume d'adjoint du sélectionneur Roberto Martinez en janvier dernier. Il affiche 85 présences et 2 buts avec les Diables.

Dembélé, 35 ans, a porté à 82 reprises (5 buts), le maillot des Diables. En février, il avait annoncé qu'il arrêtera sa carrière au terme de son contrat avec le club chinois du Guangzhou City FC, fin 2022.

L'Union belge a également annoncé "de nombreuses activités et animations" à l'occasion du match contre le pays de Galles, jeudi, à Bruxelles. Cette rencontre est la dernière à domicile des Diables avant le Mondial. Oscar and the Wolf interprétera, après le match, l'hymne officiel des Diables rouges pour la Coupe du monde, "Warrior".

Pour ce match, l'URBSFA lance, en collaboration avec l'asbl Mpact, un projet pilote visant à encourager le covoiturage des supporters afin de limiter la circulation vers le Stade Roi Baudouin. "Les supporters peuvent réserver une place pour un lift vers Bruxelles ou proposer des places libres dans leur voiture à d'autres supporters", a expliqué Géraldine Heinen, conseillère Football et responsabilité sociale de l'Union Belge. "Si ce projet remporte un vif succès, nous allons encourager le covoiturage entre les supporters pour tous les matches à domicile de nos équipes nationales en mettant à disposition gratuitement une plateforme de covoiturage."