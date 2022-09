Hans Vanaken a un nouveau statut chez les Diables : "Beaucoup de choses ont changé en un an et demi"

Si Hans Vanaken maintient ce rythme, on le surnommera très vite Monsieur Indestructible. Si Zeno Debast (1 274 minutes) et Toby Alderweireld (1260) ont joué un peu plus que lui, le capitaine du Club Bruges est le seul joueur de champ l’équipe nationale à compter à avoir disputé autant de rencontres (12) sans avoir loupé la moindre seconde sur la pelouse (1 080 minutes).

"J'ai déjà souvent dit que je préférais jouer deux matches par semaine. Je préfère ça que m'entraîner", sourit le milieu de terrain, présent ce mardi en conférence de presse à Tubize. "Surtout maintenant, la saison vient de commencer. Donc ce n'est qu'un début. Tant que je peux le gérer physiquement et mentalement, je compte bien continuer comme ça. Je ne suis pas encore fatigué. Et si je n'en suis plus capable un jour, je le ferai savoir."

Déjà l’an dernier, Vanaken détenait déjà la palme de l’utilisation parmi les Diables. Il a achevé la campagne 2021-2022 avec plus de 4 200 minutes dans les jambes et 90 % de temps de jeu. Seuls les deux gardiens Thibaut Courtois (4 680) et Simon Mignolet (4 423) ont joué plus.

Pion indispensable depuis des années chez les Blauw en Zwart, Hans Vanaken est aussi devenu un vrai cadre de l’équipe nationale au fil des années. Il a d’ailleurs participé à 10 des 13 rencontres de la saison dernière, avec plus de 60 % de temps de jeu au total.

"Au début, je venais ici en sachant que je n'allais pas jouer", confie le joueur de 30 ans qui a participé à 21 rencontres chez les Diables. "Ensuite, j'espérais être parmi les remplaçants. Mais beaucoup de choses ont changé depuis un an et demi. J'ai saisi mes moments."

Sa relation avec Roberto Martinez a également évolué. "J'ai un bon contact avec lui. Il est toujours ouvert et honnête. C'était déjà le cas à mes débuts, mais si on joue beaucoup, on discute aussi plus souvent. On parle notamment de petits ajustements à faire sur le terrain."

Même si le trio du milieu devrait être composé de Tielemans, Witsel et De Bruyne, Vanaken pourrait bien entrer en deuxième période face aux Pays-Bas. Notamment pour prendre sa revanche sur le 1-4 du 3 juin lors duquel il avait été critiqué. Notamment par l'ancienne star néerlandaise Rafael van der Vaart. "J'ai déjà assez fait mes preuves", répond le Brugeois. "Pas seulement au Club, mais aussi chez les Diables. Aucun problème avec ça."

Toujours est-il qu'une bonne performance pourrait lui assurer une place au Qatar, même si le médian se veut confiant. "Comme je suis là depuis trois ans et demi et que je suis toujours repris, j'ai bien sûr envie d'y aller."