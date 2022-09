"La lumière est au bout du tunnel": Romelu Lukaku va enfin faire son retour à l'Inter

Editeur DH, S+ et journaliste foot étranger

Romelu Lukaku va faire son retour à l'entraînement. Une excellente nouvelle pour l'Inter et les Diables.

Critiqué avant sa blessure, Romelu Lukaku leur a tant manqué. Sans lui, les Nerazzurri ont perdu et gagné deux fois. Dont une défaite de prestige lors du derby contre l'AC Milan. Derby où Big Rom' a toujours aimé briller par le passé. Des résultats en dents de scie qui poussent l'Inter à une triste sixième place et à cinq points du leader napolitain. Bien loin des rêves de Scudetto du début de saison.

Après quatre rencontres à ronger son frein, voilà l'attaquant de retour sur les terrains d'entraînement. Non repris par Martinez, Lukaku sait qu'il doit se soigner de la meilleure des façons pour revenir à 100%. D'autant plus que le Qatar approche à grands pas et que les Diables auront évidemment besoin de leur colosse pour espérer performer.

Quand sera-t-il de retour?

Bonne nouvelle: Romelu Lukaku devrait être de retour pour la prochaine rencontre de l'Inter. Un choc face à l'AS Roma le 1er octobre, soit d'ici une dizaine de jours. Un mois après sa dernière apparition, sa blessure musculaire semble être un lointain souvenir. À partir de ce mardi, il peut recommencer à travailler individuellement sur le terrain sous la supervision du staff. Une étape très importante vers le chemin d'un retour dans l'équipe. Surtout après plusieurs semaines à l'infirmerie, dans la piscine ou à la salle de musculation. Le tout sans ballon et sans ses équipiers.

À partir de la semaine prochaine, si tout se passe bien, il fera son retour aux entraînements collectifs. Si aucune rechute n'est constatée, il devrait faire partie du groupe qui affrontera José Mourinho. Mais selon la Gazzetta dello Sport, il n'y a aucune raison de croire que cette blessure s'éternisera. Le meilleur buteur de l'histoire de la Belgique a bien travaillé à son retour. Comme un professionnel exemplaire qu'il est.

L'Inter... et les Diables ont besoin de Romelu

Ce retour sur les terrains d'entraînement a été salué par la presse transalpine. "Sans le géant belge, les Nerazzurri ont perdu leur leadership", estime la Gazzetta dello Sport. "A lui seul, Romelu Lukaku, aussi grand soit-il, ne pourra arrêter le vent qui souffle sur l'Inter. Il faudra un effort collectif pour résoudre les problèmes de son équipe. Pas un coup de baguette magique d'un individu."

Clairement, le Belge a manqué à Simone Inzaghi. Gagneur dans l'âme, le joueur de 29 ans a cette aura qui permet à ses coéquipiers de se dépasser. Tout ce dont il a manqué à l'Inter qui n'arrive pas à se faire mal pour gagner ses matchs. "Il a vécu comme un simple spectateur l'effondrement du jeu et des résultats de l'Inter", poursuivent nos confrères. "Il a beaucoup souffert alors qu'il voulait reconquérir la couronne de la ville pour son retour." Depuis son transfert raté à Chelsea, l'attaquant est incroyablement revanchard. Il veut prouver à tout le monde qu'il est encore l'un des meilleurs attaquants au monde. Blessé dans son orgueil, le joueur va tout faire pour revenir à son meilleur niveau. Ce dont l'Inter tout comme les Diables ont besoin. Car une attaque avec Batshuayi ou Openda à la place de Big Rom', ce n'est pas la même chose.

Une fois sur pied, l'attaquant aura à nouveau un rôle crucial à jouer pour Inzaghi et Martinez. "La possibilité de le voir de retour contre l'AS Roma va donner un nouvel élan à l'Inter. Même s'il ne gagnera pas seul, le numéro 90 sera la lumière à suivre pour sortir du tunnel", estime le journal. "Avant sa blessure, l'équipe commençait à être dessinée sur l'avant-centre, comme une boussole. Tout semblait destiné à tourner autour de lui. Le but est de l'utiliser ce boulet de canon pour démolir les défenses adverses."