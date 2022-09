"Une préparation", "Un stage pour respirer" ou "la qualification": cette fois-ci, la Ligue des nations a une réelle utilité pour les Diables

Ce n'est absolument plus un sujet tabou, Thibaut Courtois n'aime pas la Ligue des nations. Cette compétition manque de prestige et, surtout, pullule un calendrier déjà bien rempli. Sur le second point, difficile de lui donner tort. Le nombre de rencontres est vertigineux pour les plus grands joueurs de la planète. Caste dont le gardien du Real fait évidemment partie.

Après la victoire face à l'Atletico Madrid de son équipe (1-2), un journaliste de Play Sports a demandé à la Pieuvre s'il attendait avec impatience ces nouvelles rencontres. La réponse n'a pas tardé. "Euh, non", a-t-il rétorqué du tac au tac. Sauf que cette fois, Qatar oblige, elle aura une utilité autre. "Il faut surtout le voir comme une préparation à la Coupe du monde (20 novembre-18 décembre au Qatar, ndlr) et puis c'est mieux que de s'entraîner contre des pays africains ou asiatiques." Effectivement, la Belgique avait affronté l'Egypte, le Costa Rica mais aussi le Portugal avant le Mondial en Russie.

©BELGA

El Muro n'est pas le seul à penser que ce stage à Tubize est plus important que d'habitude. Ce lundi, Youri Tielemans a également montré son enthousiasme à l'idée de rejoindre ses compatriotes. En revanche, les raisons sont différentes. Après un début de saison cauchemardesque dans son club, la sélection représente une occasion de changer d'air. "Je suis toujours heureux de retrouver les Diables rouges, mais cette fois-ci, c'était peut-être encore davantage le cas", a-t-il ajouté.

Pour d'autres, il s'agira aussi de reprendre confiance. A l'image de la pépite De Ketelaere. Après des débuts très prometteurs, le gendre idéal s'est un peu éteint. Personne ne conteste son incroyable potentiel du côte de Milanello. Mais dans la Botte, on lui reproche d'être trop gentil et pas assez décisif. "De Ketelaere: sept matchs, zéro but", titrait ce lundi la Gazzetta dello Sport. Le quotidien souligne une statistique importante: en quatre titularisations, il n'a pas encore tiré une fois au goal.

Ce qui en dit long pour un joueur qui se positionne en tant que numéro dix, juste derrière Olivier Giroud qui évolue dans son registre habituel de pivot. "Nous avons toujours bien parlé de De Ketelaere", a commencé Massimo Ambrosini, la légende des Rossoneri, pour DAZN. "Nous avons peut-être pensé qu'il pourrait être décisif dès le début. Il est évident que les attentes envers lui sont très élevées. Mais je sens que le joueur grandit et il s'améliore." La situation de CDK est vraiment différente de celle de Tielemans. Car la pépite s'adapte à un nouvel environnement. A Milan, on comprend qu'il lui faudra du temps. Problème: les Diables n'en ont pas ou très peu.

"Nous voulons faire les deux"

©BELGA

Lorsque l'on connaît Martinez, impossible de l'écouter nous expliquer que ces deux matchs servent uniquement à se préparer en vue du Qatar. Non, le Catalan souhaite composter son billet pour le final four de la Ligue des nations.

Ce qui ne sera pas chose aisée car la Belgique n'a pas son sort entre les mains. Si les Pays-Bas s'imposent en Pologne, les Belges devront l'emporter contre les Pays-de-Galles et faire de même à Amsterdam... avec au moins trois buts d'écart ! "Nous voulons faire les deux", a insisté le sélectionneur national en précisant qu'il souhaite préparer son groupe et remporter la compétition. D'autant plus que la Belgique pourrait enfin recevoir le Final Four à domicile. "Après l'avoir manqué l'an dernier, ce serait bien de se rattraper en étant capable d'accueillir le tour final à la maison. Mais pour cela, nous devons gagner notre groupe." En juin, les Pays-Bas avaient remis les Diables à leur place avec un cinglant 1-4. Une déculottée qui a dû en marquer plus d'un. Certains voudront incontestablement prendre leur revanche. En particulier des joueurs qui ont connu la Eredivisie dans leur carrière comme Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Loïs Openda ou encore Dries Mertens.

Pour Martinez, comme chaque rassemblement ou presque, la réelle question se situe au niveau défensif. Arthur Theate prend de plus en plus d'ampleur à Rennes, Axel Witsel évolue en défense à l'Atletico tandis que les tauliers (Boyata, Vertonghen et Alderweireld) sont rentrés en Belgique. Bref, l'Espagnol va donc devoir trouver un équilibre lors de ce dernier stage avant le Qatar où les Diables ne partent plus avec une étiquette de favori.