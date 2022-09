Witsel, défenseur ou milieu ? "Martínez a été clair avec ma position en équipe nationale"

La Belgique se prépare à affronter ses deux derniers matches de Nations League, avant le grand rendez-vous au Qatar. Présent devant la presse, Axel Witsel a répondu aux questions des journalistes et n'a pas caché sa position préférée, alors qu'il évolue en défense centrale à l'Atlético Madrid. "Je préfère jouer en numéro 6. Roberto Martínez a été clair avec ma position en équipe nationale mais s'il faut dépanner en défense centrale, je serai évidemment là"

Avant de poursuivre. "J'admets que défenseur central est une position plus simple : je n'ai qu'à me concentrer sur ce qu'il se passe devant moi. Au milieu de terrain, tu dois être attentif devant et derrière, sprinter etc…. Je me sens encore très bien physiquement pour jouer au milieu. À ce poste, je joue de manière plus naturelle. Alors qu'en défense, je dois être plus attentif, je dois sprinter et m'arrêter davantage. C'est plus difficile pour moi mais ça pourrait prolonger un peu ma carrière".