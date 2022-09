Belgique-Pays de Galles: vous auriez préféré Theate à Debast !

Roberto Martinez a donc décidé de lancer Zeno Debast comme titulaire dès sa première apparition chez les Diables rouges, ce jeudi soir, face au Pays de Galles.

Une véritable surprise, même si l'Anderlechtois est l'auteur d'un début de saison canon. Impressionnant défensivement mais aussi (et surtout) balle au pied, le joueur de 18 ans va donc faire ses débuts aux côtés d'Alderweireld et Vertonghen.

Ces dernières heures, nous vous avions demandé de faire votre onze idéal pour ce match. Surprise: vous avez dix titulaires en commun avec le sélectionneur, qui est pourtant de plus en plus critiqué sur les réseaux sociaux. Car "seulement" 35% d'entre vous avaient titularisé l'Anderlechtois, alors que 56% lui avaient préféré Arthur Theate pour épauler Alderweireld et Vertonghen.

Le reste de votre onze est donc identique à celui de Martinez, avec Courtois comme élément le plus plébiscité (97%) devant De Bruyne (95%), Alderweireld (93%) et Eden Hazard (88%). Si l'on en croît vos choix, Trossard, De Ketelaere et Castagne sont vos principaux jokers. Reste à savoir si, là aussi, Roberto Martinez sera d'accord avec vous.

Le onze de Roberto Martinez: Courtois, Debast, Alderweireld, Vertonghen, Meunier, Tielemans, Witsel, Carrasco, De Bruyne, Batshuayi, E. Hazard.

Votre onze: Courtois, Alderweireld, Vertonghen, Theate, Meunier, Witsel, Tielemans, Carrasco, De Bruyne, Batshuayi, E. Hazard.