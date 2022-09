L'ancien Rouche Louis Patris découvre les Diablotins: "Tout est allé très vite pour moi"

Ce vendredi soir, les U21 de Jacky Mathijssen accueilleront les Pays-Bas au Den Dreef de Louvain, sur la pelouse qui a vu Louis Patris crever l'écran ces dernières semaines en Pro League. Le Gembloutois, passé par l'académie du Standard de 2010 à 2015, a gravi les échelons avec OHL depuis les U15 jusqu'aux U21 pour finalement accéder à l'équipe première début 2021.

S'il lui a fallu plus d'une année supplémentaire pour réellement intégrer le noyau pro louvaniste, le défenseur est aujourd'hui devenu un pion essentiel.Il s'est d'ailleurs fait remarquer en de début de saison en enchaînant les actions décisives. Défensivement, mais aussi offensivement, puisqu'il a déjà délivré cinq passes décisives et marqué un but.

"Cela a probablement aidé à me mettre en avant par rapport aux autres", sourit le joueur de 21 ans. "Mais j'espère que j'aurais aussi été appelé chez les Diablotins et reconnu pour mes qualités défensives si je n'avais pas ces statististiques."

En quelques semaines, le défenseur est passé de joueur de fond de banc à titulaire indiscutable avec OHL. Avec désormais cette convocation par Jacky Mathijssen. "C'est vrai que tout est allé très vite pour moi en ce début de saison. Le processus a été long mais maintenant, je suis dans quelque chose de bien. Il y a 2 ou 3 mois, je n'aurais pas espéré une sélection, mais le fait d'avoir joué et sorti quelques bonnes prestations avec OHL a changé les choses."

L'ancien Rouche a débuté la saison dans la charnière centrale de Marc Brys, avant de décaler sur le côté droit. "Je ne sais pas trop à quelle position je serai utilisé chez les Espoirs, mais j'essaierai quoi qu'il arrive de m'adapter", assure-t-il. "Je n'ai pas de préférence, c'est juste une question d'habitude car c'est vrai que je joue surtout comme arrière droit pour le moment en club."

Dans le 3-4-3 de Jacky Mathijssen (le même que les Diables rouges), Louis Patris pourrait bien prendre le côté droit du trio défensif, s'il venait à jouer. Un poste qui pourrait bientôt être à pourvoir chez les A, vu l'âge grandissant des actuels titulaires... "J'ai un fil conducteur pour les prochaines étapes de ma carrière", admet le joueur d'OHL."Mais j'espère d'abord avoir quelques minutes ce vendredi, d'autant que c'est à Louvain, dans un stade que je connais par cœur."