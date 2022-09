Accueil Sports Football Diables Rouges Belgique-Pays de Galles: Debast confronté à la dure réalité Première sélection un peu contrastée pour le tout jeune défenseur Zeno Debast. Blouard Vincent ©Photo News

Tout ce que je peux avoir en plus ici, c'est du bonus". Tu parles d'un bonus ! Première sélection et première titularisation pour Zeno Debast, ce jeudi face au Pays de Galles. Une précocité qui rappelle celle - un peu moins étonnante - d'Alexis Saelemaekers et Zinho...