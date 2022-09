De Bruyne  veut créer l'exploit face aux Pays-Bas: “Essayons de faire quelque chose de spécial dimanche”

Kevin De Bruyne : "Essayons de faire quelque chose de spécial dimanche”

Comme souvent, Kevin De Bruyne était l'homme du match. "On a très bien joué en première mi-temps", dit KDB. "On s'est créé beaucoup d'occasions. En seconde mi-temps, on aurait dû rester plus calmes. Le pays de Galles jouait en 5-4-1, ce qui leur droit. Mais on aurait dû faire circuler le ballon sans laisser d'espace dans notre dos." La Belgique doit gagner avec quatre buts d'écart aux Pays-Bas pour terminer premier dans sa poule. "On va d'abord essayer de gagner, ce qui ne sera déjà pas évident, vu la force des Pays-Bas. Mais si on peut faire quelque chose de spécial, on manquera pas de le faire. Et au passage, ce sera une excellente préparation pour le Mondial."

Thibaut Courtois n’a pas obtenu de clean sheet mais il est plus rassuré par la première période qu’inquiet par la seconde. "Notre première mi-temps est très bonne. On aurait dû marquer plus de buts. On a fait tout ce que le coach voulait. La deuxième période change parce qu’on encaisse vite mais il n’y a rien de grave. On n’a pas concédé grand-chose. Le Qatar, ce n’est que dans deux mois. Il faut espérer qu’on garde la même forme. Il y a encore les Pays-Bas dimanche. On a envie de gagner après l’aller. L’ important, c’est de faire un bon match, plus encore que le résultat. Même si on perd, ce ne sera pas si grave." C. F.

Debast: "Content, mais j’aurais dû être plus proche de Moore sur le but”

Zeno Debast n'oubliera jamais ce 22 septembre 2022. "Je suis très content", dit le défenseur. "Je dois remercier le coach de m'avoir donné cette opportunité. Et je dois remercier mes coéquipiers de m'avoir aidé. Surtout Alderweireld et Vertonghen m'ont bien guidé. Au début du match, j'étais un peu impressionné par les circonstances. Puis, j'ai grandi dans le match. Sur le but, j'aurais dû rester plus près de Moore. J'aurais dû chercher le contact avec lui. C'est un point de travail. Si je suis confiant d'être dans les 26 pour le Mondial ? À moi de travailler à fond à Anderlecht."

Hazard: “Je ne m’inquiète pas pour moi”

Eden Hazard était content du match et de sa prestation.

“En première mi-temps, on a montré de quoi on est capables”,

dit Eden.

“Quand on attaque ensemble et qu’on défend ensemble, on a une très bonne équipe. On a raté des occasions et le score aurait pu être plus sévère. Ma performance personnelle ? Cela fait tellement du bien de démarrer un match. Je me sentais bien dans ma peau. J’ai quand même enchaîné deux ou trois matchs, ces dernières semaines. Si je joue moins avec le Real dans les deux prochains mois, je vais essayer de rester en forme pour la Coupe du monde. Je ne m’inquiète pas.”