Mathijssen: "Doku? C’est bon pour nous, pour lui, pour Rennes et pour les Diables"

Son état physique suscitait des doutes. Il a rassuré tout le monde dès sa rentrée à la mi-temps en enchaînant plusieurs accélérations qui ont laissé sur place la défense néerlandaise, comme sur son assist pour Deman. Son temps de jeu se décide en étroite collaboration avec Rennes. Si le joueur ne souhaite pas s'étendre sur ce qui a été convenu avec son club, Jacky Mathijssen souligne que tout le monde en sort gagnant : " C'est bon pour nous qui pouvons bénéficier d'un top joueur mais aussi pour Jérémy qui peut reprendre du rythme et donc forcément aussi pour Rennes et pour les Diables." Même son de cloche chez le principal intéressé, soulagé de retrouver le terrain : "Si je joue, c'est que je suis fit et que je peux me donner à 100 %. Je n'ai pas le temps de cogiter, je me concentre sur mon jeu. C'est très bien de pouvoir disputer ces 45 minutes pour enchaîner avec Rennes." S'il faut se montrer prudent par rapport à son état physique, l'ancien Anderlechtois a en tout cas montré que ses blessures récurrentes ne l'incitaient pas à jouer avec le frein à main.