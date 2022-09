Pays-Bas - Belgique: vous auriez préféré trois autres titulaires

Nous vous avions demandé quel onze de base vous vouliez voir contre les Pays-Bas, ce dimanche. Si Courtois est votre titulaire indiscutable dans les buts (98% des votes), vous auriez préféré voir Theate (57%) que Debast (35%) en défense, aux côtés d'Alderweireld et Vertonghen.

Mais le sélectionneur vous a fait un plus grand affront en donnant sa chance à Amadou Onana, alors que seuls 14% d'entre vous l'avaient titularisé. Castagne (42%) n'avait pas non plus votre préférence: vous auriez maintenu Carrasco (61%) et Tielemans (61%), qui étaient déjà titulaires contre le Pays de Galles.

Aucun débat en attaque puisque Kevin De Bruyne est autant sollicité que Courtois (98%, personne ne fait mieux) alors qu'Eden Hazard (91%) et Michy Batshuayi (75%) avaient également votre préférence.

Le onze de Roberto Martinez

: Courtois, Vertonghen, Alderweireld, Debast, Meunier, Witsel, Onana, Castagne, E. Hazard, De Bruyne, Batshuayi

Votre onze

: Courtois, Vertonghen, Alderweireld, Theate, Meunier, Witsel, Tielemans, Carrasco, De Bruyne, E. Hazard, Batshuayi