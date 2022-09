Witsel dithyrambique envers Onana : "Il est meilleur que Fellaini… balle au pied"

Pour sa deuxième sélection, Amadou Onana a marqué des points. Si lui refuse de se projeter vers la Coupe du Monde ("je me focalise sur le terrain parce que le Qatar passe par le terrain, j'ai fait du mieux que j'ai pu"), Axel Witsel a en tout cas apprécié sa collaboration avec le nouveau joueur d'Everton qui lui en rappelle forcément et fortement un ancien. "Ça s'est bien passé avec lui, a commenté le Madrilène. Amadou est costaud, généreux et à l'écoute. Il fait de bonnes courses défensivement et il s'infiltre bien. C'est un joueur qui va être utile. Un air de Fellaini ? Oui mais Amadou est meilleur balle au pied que Marouane."