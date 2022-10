Belges à l'étranger: Toulouse, avec un goal de Dejaegere, s'impose face à Montpellier

EN ANGLETERRE

De Bruyne à la fête

City a remporté le derby de Manchester 6-3 face à United dimanche dans le cadre de la 9e journée de championnat d'Angleterre. Auteur de deux assists, Kevin De Bruyne est sorti à la 75e. Le résumé du match et les deux assists de KDV en vidéo ici!

EN FRANCE

Toulouse, avec un goal de Dejaegere, s'impose face à Montpellier

Le FC Toulouse s'est imposé 4-2 dimanche face à Montpellier au cours d'un match de la 9e journée du championnat de France arrêté momentanément à cause de jets de lacrymogènes. Le brassard de capitaine au bras, Brecht Dejaegere a participé à ce succès du TéFéCé, qui se positionne au 12e rang (11 points). Montpellier, qui a ouvert la marque par Nicolas Cozza (7e, 0-1), est 10 avec un point de plus. Pas secoués outre-mesure, les Haut-Garonnais ont réagi par Stijn Spierings (18e, 1-1), Zakaria Aboukhlal (24e, 2-1) et Fares Chaibi (31e, 3-1). Après le repos, Dejaegere a aggravé la marque d'un tir du droit (48e, 4-1) avant que l'arbitre n'arrête le jeu suite au jet de bombes lacrymogènes. Après huit minutes, les joueurs sont revenus du vestiaire mais exclu (61e) Mikkel Desler, le défenseur de Toulouse, y retournera rapidement tout comme Dejaegere, qui a cédé sa place à un défenseur (63e). Montpellier a profité de la situation par Elye Wahi (68e, 4-2) mais n'a plus marqué malgré ses nombreux tirs au but.

Maximiliano Caufriez était titulaire et Brandon Baiye est monté au jeu (85e) lors de la victoire 1-3 de Clermont à Ajaccio. Les visités ont ouvert la marque sur un magnifique retourné acrobatique dans les six mètres de Grejohn Kyei (11e, 0-1). les Corses ont égalisé par Cedric Avinel (70e, 1-1) mais Elbasan Rashani (89e, 1-2) et Jodel Dossou (90e+2, 1-3) ont assuré la quatrième victoire des Clermontois (13 points,9e). Ajaccio reste dernier (4 points).

Blessés Maxime Busi et Thomas Foket n'ont pas participé au partage 2-2 de Reims à Troyes. Les Champenois ont ouvert la marque par Folarin Balogun sur un centre venu de la droite de l'ex-Genkois Junya Ito (13e, 0-1). A peine Wilson Odobert a égalisé (51e, 1-1), Ito a redonné l'avance aux visiteurs (54e, 1-2) avant de les mettre dans le pétrin en se faisant exclure pour un tacle dangereux (56e).Troyes a poussé et a égalisé par Jackson Porozo (90e, 2-2). Au classement, Troyes (11 points) occupe la 11e position et Reims (7 points) est 17e.

EN ALLEMAGNE

Le Hertha a partagé l'enjeu à domicile face à Hoffenheim (1-1). Andrej Kramaric a porté les visiteurs au commandement (25e, 0-1) et Dodi Lukebakio a égalisé pour l'équipe de la capitale (37e, 1-1). Après 8 journées, Hoffenheim est 5e avec 14 points, trois de moins que le leader, l'Union Berlin. Le Hertha est 14e (7 points).