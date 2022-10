Terrible nouvelle pour Saelemaekers: sa Coupe du monde sérieusement menacée

Le joueur du Milan AC s'est blessé au genou ce samedi soir et les premiers examens ne sont pas positifs.

Alexis Saelemaekers risque fortement de manquer la Coupe du monde au Qatar. L'ancien Anderlechtois s'est blessé samedi lors du déplacement du Milan AC à Empoli. Lorsqu'il s'est retrouvé au sol après une demi-heure de jeu, l'ailier avait probablement déjà compris ce qui lui arrivait. Son genou a été touché et les premiers examens réalisés ce dimanche matin n'augurent rien de bon.

Selon son club, le joueur souffre d'une déchirure partielle du ligament collatéral médial. Pas question pour autant de procéder à une intervention chirurgicale, puisque le staff médical du Milan AC a opté pour un traitement conservateur. Son temps de récupération est estimé entre 6 à 8 semaines.

Ce qui signifie que Saelemaekers ne devrait pas être de retour sur les pelouses au moins avant la mi-novembre. Or, Roberto Martinez annoncera sa liste pour la Coupe du monde à ce moment-là. Et il serait peu probable que le sélectionneur convoque un joueur hors de forme et à peine revenu de blessure.