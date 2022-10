Ouf de soulagement pour Thibaut Courtois: "Il va beaucoup mieux"

Les supporters des Diables rouges peuvent être rassurés: la blessure de Thibaut Courtois n'est pas trop grave. Ce samedi, on apprenait que le portier ressentait des douleurs au niveau du nerf sciatique gauche. Une IRM a été passée et elle est plutôt rassurante visiblement.

Comme l'a confié Carlo Ancelotti en conférence de presse en marge de la rencontre face au Shakhtar Donetsk. "Il va beaucoup mieux",a commencé l'Italien."Nous avons encore des doutes sur sa participation contre Getafe. Mais il se pourrait qu'il soit présent la semaine prochaine pour le retour contre le Shakhtar. Pour le Barça, il sera de retour évidemment."

L'entraîneur est également revenu sur le cas Eden Hazard. Selon le Mister, il n'y a rien de neuf sous le soleil. "Chaque joueur connaît clairement sa situation au club", a-t-il ajouté. "Si quelqu'un me demande une explication, je la lui donne. Mais Hazard ne m'a rien demandé et ne m'a pas parlé. Il sait très bien que la concurrence est très difficile au Real Madrid. Comme elle l'est pour d'autres joueurs."