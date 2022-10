Accueil Sports Football Diables Rouges Une question de temps, pas de talent pour Charles De Ketelaere à Milan Charles De Ketelaere subit déjà des critiques en Italie, mais l’ex-Brugeois jouit de la politique milanaise qui prône la patience. Simon Hamoir Spécialiste Football étranger

©AP

Aucun but et une seule passe décisive après dix apparitions. Depuis son transfert à Milan cet été, Charles De Ketelaere a perdu l'efficacité qui était la sienne avec la vareuse brugeoise. Son impact dans la construction du jeu n'est pas non plus à la hauteur des attentes....