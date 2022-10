"Il est sur le bon chemin": Stefano Pioli défend Charles De Ketelaere après les critiques

Après des débuts prometteurs, les premières critiques se sont abattues sur Charles de Ketelaere. En cause: un jeu trop neutre et des prestations. Un manque de personnalité dans le jeu et des statistiques faméliques qui tranchent avec sa classe naturelle ballon au pied.

Après les premières critiques, Stefano Pioli est monté au créneau pour défendre le transfert le plus cher de l'été du Milan AC. "C'est un joueur qui a beaucoup de talent et des capacités énormes", a-t-il commencé. "Il a un grand avenir devant lui et je suis satisfait de ce qu'il a montré. Il est sur la bonne voie."

Pas de doute possible, De Ketelaere va finir par percer dans l'effectif Rossoneri selon l'entraîneur italien. Pour le démontrer, il a pris l'exemple du meilleur joueur de Serie A l'an dernier. "Je me souviens de la première année de Tonali ou de l'arrivée de Leao il y a trois ans. Beaucoup de personnes avaient mis en doute leurs qualités. Charles a un talent exceptionnel. Il faut lui laisser le temps de s'adapter pour s'exprimer au mieux. Grâce à cela, il deviendra de plus en plus décisif. Il n'est en rien un mystère pour moi."

Peut-être que le numéro 90 a besoin d'un déclic. Cela tombe bien, l'AC Milan affronte la Juventus ce samedi à 18h. L'occasion rêvée pour que son aventure décolle enfin dans la Botte.