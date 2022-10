"Même Mariano lui est passé devant": la presse espagnole enfonce le clou pour Eden Hazard

La situation d'Eden Hazard semble se compliquer de semaine en semaine. Si Carlo Ancelotti lui avait promis un rôle de doublure en pointe derrière Karim Benzema en préparation, le Brainois n'a pas réussi à briller lors de ses apparitions à ce poste et n'a plus joué depuis le 11 septembre, soit exactement un mois, avec les Merengues alors que KB9 vient à peine de revenir de blessure.

Ce triste constat est fait par le journal AS : lors des quatre dernières semaines, Eden Hazard a joué 129 minutes... mais toutes avec les Diables rouges face au Pays de Galles et aux Pays-bas. Il n'a plus disputé une seule minute de jeu avec le Real Madrid depuis qu'il a débuté face à Majorque en Liga, sa seule titularisation de la saison. "Même la blessure de Benzema ne lui a pas donné une place dans l'équipe", pointe le quotidien espagnol. Hazard n'a pas convaincu Ancelotti à ce poste et Rodrygo a assuré l'intérim. Plus inquiétant encore selon AS, "Eden n'a même pas été en mesure de récolter les miettes suite aux changements en cours de rencontre, minutes qui ont été données à Mariano."

Car Hazard a bel et bien perdu une place supplémentaire dans la hiérarchie au Real Madrid : "Même Mariano lui est passé devant... Un dépassement par surprise", selon AS, tant le Dominicain, arrivé en 2018 au Real Madrid, a toujours été considéré comme un troisième voire quatrième couteau.

Une situation qui se complique malgré les propos d'Ancelotti

En tout, cela fait donc cinq rencontres consécutives lors desquelles Eden Hazard est resté sur le banc sans disputer la moindre minute, alors qu'il avait au moins joué dix minutes lors de quatre des six premières rencontres de la saison. Une situation de plus en plus inquiétante à peine plus d'un moins avant le début de la Coupe du monde au Qatar.

Les beaux discours du début de saison avec le nouveau rôle promis au capitaine des Diables rouges sont donc déjà bien loin. Pourtant, devant la presse, Carlo Ancelotti semble continuer de garder sa confiance en Hazard. Il lui a même promis du temps de jeu très rapidement : "Il va bien, il s'entraîne bien. Il aura sa chance bientôt", a-t-il ainsi déclaré en conférence de presse lundi. Peut-être même dès cette semaine en Ligue des Champions face au Shakhtar Donetsk, le Real Madrid étant quasiment assuré de la qualification pour les huitièmes de finale (et de la première place de son groupe).

En espérant que cette fois-ci, Eden Hazard puisse saisir sa chance et (enfin) se relancer au Real Madrid. À 40 jours du début de la Coupe du monde, il serait temps...