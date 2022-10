La Ligue des Champions ne sourit pas aux Diables: Hazard ne saisit pas sa chance, grosse inquiétude pour Meunier

Cette fois, Carlo Ancelotti n'a pas menti. L'entraîneur madrilène avait promis qu'Eden Hazard recevrait sa chance "très bientôt". Il a tenu parole en le titularisant ce mardi soir contre le Shakhtar. Qui plus est, dans sa position préférentielle : sur l'aile gauche, à la place de Vinicius Jr.

Un mois après sa dernière apparition sous le maillot madrilène (ce qui explique son manque de rythme), le Diable n’est toutefois pas parvenu à tirer son épingle du jeu. Presque aucun de ses 35 ballons touchés - dont 33 hors du grand rectangle - n’a apporté le danger. Il n’a pas non plus tenté la moindre frappe.

Ses partenaires n’ont pas été plus tranchants, mais le scénario du match - avec l’ouverture du score du Shakhtar (46e) - a forcé Carlo Ancelotti à faire monter Vinicius Jr. à la place d’Hazard. Sans plus de réussite, même si Rüdiger, au prix d’une blessure au visage, a arraché le partage (90e+5 : 1-1) de la tête.

Meunier sort blessé !

Dans le même temps, son petit frère Thorgan Hazard est monté en 2e période (71e) comme son adversaire sévillan Adnan Januzaj (59e). La rencontre s’est finie par un partage (1-1), mais avec une mauvaise nouvelle. Après avoir grimacé plusieurs minutes, Thomas Meunier (dont le centre a permis à Bellingham de faire 1-1) a réclamé son changement (83e) en se tenant le haut de la cuisse. On craint une blessure musculaire… à moins de six semaines de la Coupe du monde.

De son côté, Divock Origi a participé aux dix dernières minutes, mais n’a pas pu sauver le Milan AC, de nouveau battu par Chelsea (0-2). Et plus tôt dans la soirée, Kevin De Bruyne et Manchester City n’ont pas battu Copenhague (0-0), mais ont validé leur qualification.