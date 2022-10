Les Belges à l'étranger: Batshuayi offre la victoire à Fenerbahçe, victoires pour Sambi Lokonga et Theate

Sur le banc au coup d'envoi, le Diable Rouge est monté au jeu à la 69e minute en remplacement d'Arda Guler. Le score était alors de 1-1 après l'ouverture du score par Joao Pedro pour les Turcs à la 16e minute et l'égalisation de l'ancien Brugeois Ivan Trickovski sur penalty à la 52e. Le Fener a aussi reçu un penalty à la 80e minute. Batshuayi s'est présenté aux 11 mètres et a planté son 4e but de la saison en Europa League.

Dans ce même groupe B, Rennes et Arthur Theate, qui a joué tout le match, s'est imposé en déplacement face au Dynamo Kiev (0-1), qui recevait à Cracovie, en Pologne. Christopher Wooh a inscrit l'unique but du match à la 48e minute, un but qui assure au club breton de poursuivre l'aventure européen.

Au classement du groupe B, Fenerbahçe et Rennes occupent les deux premières palces avec 10 points, loin devant Larnaca (3) etKiev (0).

Albert Sambi Lokonga était lui titulaire dans les rangs d'Arsenal, qui s'est imposé 0-1 à Bodo Glimt dans le groupe A. L''ancien Anderlechtois a été remplacé par Thomas Partey à la 84e minute. Les Gunners avaient pris l'avantage grâce à Bukayo Saka, buteur à la 24e minute.

Arsenal est en tête du groupe A avec 9 points, devant Bodo Glimt et le PSV, qui affronte Zurich en seconde partie de soirée.