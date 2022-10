Les Belges à l'étranger: Leicester, avec ses quatre Belges, partage l'enjeu face à Crystal Palace

Leicester et Crystal Palace se sont quittés dos à dos (0-0) lors de la 11e journée du championnat d'Angleterre de football samedi après-midi. Wout Faes et Timothy Castagne ont joué toute la rencontre tandis que le capitaine Youri Tielemans a cédé sa place à Dennis Praet en fin de match (82e). Après une première période plutôt calme et équilibrée, Leicester a haussée son niveau de jeu après la pause. Les Foxes ont multiplié les occasions, notamment avec un tir cadré de Castagne (58e). Quelques minutes plus tard, Crystal Palace a riposté avec une frappe d'Odsonne Edouard interceptée par Danny Ward (64e). Malgré un final intense de la part de Leicester, notamment avec 5 corners dans les 10 dernières minutes, ils ont dû se contenter du partage.

Au classement, Leicester est toujours englué dans la zone rouge et pointe à la 19e place avec 5 points. Les Eagles sont 13e avec 10 points.