Les Diablotins fixés sur l'identité de leurs adversaires à l'Euro ce mardi

Le tirage au sort débutera sur le coup de 18 heures à Bucarest. L'équipe de Jacky Mathijssen, forte d'une campagne qualificative probante, ponctuée avec le bilan quasi parfait de six victoires et deux partages en huit journées, a été placée dans le chapeau N.3 sur base de son coefficient et aura, quoi qu'il arrive, un groupe relevé.

Mais les Diablotins possèdent un noyau profond et qualitatif. Si les jeunes déjà actifs chez les Diables Rouges venaient à disputer ce tournoi, ils pourraient même être les candidats au top 3 (hors France), qualificatif pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024.

En effet, des joueurs comme Charles De Ketelaere, Amadou Onana, Loïs Openda, Jérémy Doku, Zeno Debast et Arthur Theate pourraient disputer cet Euro, d'autant plus que les Diables ne joueront pas le Final Four de la Ligue des Nations (14-18 juin 2023). A l'exception de Debast, directement convoqué chez les A, ils ont tous participé aux qualifications. Openda a d'ailleurs planté sept goals et Onana a porté le brassard de capitaine lors de sept des huit matches.

Absente lors de l'Euro espoirs en 2021, la Belgique va disputer son quatrième Euro U21 après 2002, 2007 et 2019. Demi-finaliste en 2007, ce qui lui avait permis de participer aux JO 2008 où elle avait terminé 4e, l'équipe nationale espoirs avait terminé 4e de son groupe lors de l'Euro 2019 en Italie, après des défaites contre l'Espagne, l'Italie et la Pologne.