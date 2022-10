Les notes des Diables à l'étranger: Faes (7,5/10) s'offre un match référence en Premier League

Si Wout Faes et Youri Tielemans (respectivement 7,5 et 7/10) ont livré leur meilleure prestation de la saison avec Leicester, malgré le nul blanc contre Crystal Palace, Kevin De Bruyne fut plus sobre que d'habitude et plusieurs Diables ont déçu, à l'image des remplacements dès la mi-temps de Meunier et Mertens.

