Les Belges à l'étranger: Brighton et Trossard tenus en échec par Nottingham et Mangala (0-0)

Brighton n'a pas réussi à trouver la faille face à Nottingham Forrest, mardi lors de la douzième journée de Premier League (0-0). Avec Leandro Trossard dans le onze de départ, les Seagulls ont dominé toute la rencontre en termes de possession et d'occasions, mais n'ont pas réussi à surprendre leurs adversaires. Orel Mangala a joué une heure avec Forest. Brighton, qui n'a plus gagné depuis quatre matchs affilée déjà (2 nuls, 2 défaites) , reste bloqué à la septième place avec 15 points. Nottingham (6 points) occupe l'avant-dernière place et a cédé la lanterne rouge au Leicester de Wout Faes, Timothy Castagne, Youri Tielemans et Dennis Praet. Mercredi, les Foxes reçoivent Leeds.