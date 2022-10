Le groupe de la mort vers les J.O. pour les Diablotins: "J’espère avoir la meilleure équipe"

Encore 245 fois dormir pour Jacky Mathijssen et son staff avant le coup d’envoi de l’Euro U21, en juin 2023. Passage obligatoire pour la qualification aux Jeux olympiques de Paris 2024, ce tournoi démarrera très fort pour les Diablotins qui ont hérité du groupe A lors du tirage organisé ce mardi.

La Belgique commencera son Euro le 21 juin contre les Pays-Bas, qui sont venus s’imposer en match amical à Louvain le mois dernier (1-2). Place ensuite à la Géorgie le 24 juin pour finir le 27 juin face au Portugal.

"Je pense que c'est un beau groupe, sourit le sélectionneur Jacky Mathijssen, conscient que la Belgique a probablement hérité du groupe de la mort de cette édition. Mais on s'attendait un peu à ça parce qu'on savait qu'il fallait affronter des top équipes européennes ou des nations qui ont éliminé d'autres équipes du top. Il y a deux belles nations - le Portugal et les Pays-Bas - puis la Géorgie contre qui ça sera spécial parce qu'ils seront à domicile, surtout que le match se disputera à Tbilissi, la capitale."

La présence de la Belgique dans le groupe A signifie en effet que les trois matchs du premier tour se disputeront à Tbilissi, ville d'1,1 million d'habitants réputée pour sa qualité de vie. "Logistiquement, ce n'est pas une mauvaise chose parce que nous pourrons trouver un bel endroit pour permettre aux joueurs de bien se concentrer et de se préparer."

En revanche, ce tirage obligera les Diablotins à terminer au moins devant le Portugal ou les Pays-Bas pour aller en quart de finale. "Oui, c'est vrai mais nous ne sommes pas encore à l'étape de faire des projections, clame Jacky Mathijssen. Pour le moment, on se réjouit d'affronter des bonnes équipes parce que ça va créer une belle motivation au sein de l'équipe. Et c'est quelque chose d'important pour ce groupe qui adore la pression et les défis. On l'a vu il y a quelques mois quand il a fallu aller au Danemark. Avec la mentalité qu'ils ont et avec le talent de ce groupe, il est possible que nous ayons nos bonnes chances."

Reste désormais à savoir si les récents appelés chez les Diables rouges (Amadou Onana, Charles De Ketelaere, Arthur Theate, Loïs Openda ou encore Jérémy Doku) qui ont encore l'âge des Diablotins (nés après le 1er janvier 2000) seront libérés par Roberto Martinez. En sachant que l'Autriche (le 17 juin) et l'Estonie (le 20 juin) sont au menu de l'équipe nationale à ce moment-là. "J'espère que je pourrai compter sur la sélection la plus forte", glisse Jacky Mathijssen.

Ces décisions se discuteront très probablement au cas par cas entre les deux sélectionneurs quelques semaines avant le début du tournoi. Idem chez tous les adversaires des Belges. Des joueurs comme Ryan Gravenberch (Bayern Munich), Tyrell Malacia (Manchester United) ou Jurrien Timber (Ajax), habitués des A, pourraient par exemple revenir chez les Oranje U21 pour l’occasion. Côté portugais, l’Anderlechtois Fabio Silva devrait être de la partie, mais sera-t-il accompagné de quelques pensionnaires de l’équipe première comme Nuno Mendes, Vitinha (PSG) ou Pedro Neto (Wolverhampton) ? Réponse en juin 2023.

Pour rappel, ce tournoi servira de qualification aux Jeux olympiques 2024, pour lesquels la France est qualifiée d’office en tant que pays hôte. Les trois premiers de la phase finale, sans compter la France et l’Angleterre (qui n’aligne pas d’équipe aux Jeux), se qualifieront pour les J.O.. Un match de barrage sera organisé si nécessaire à Bucarest.