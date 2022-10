Les Belges à l'étranger : Avec Sambi Lokonga, Arsenal valide son ticket pour le prochain tour en Europa League

Jeudi soir, Arsenal a remporté son match contre le PSV Eindhoven, 1-0, disputé dans le cadre de la 2e journée de la phase de poule de l'Europa League. La rencontre du groupe A n'avait pas été disputée à la date prévue, le 15 septembre dernier, à la suite du décès de la reine Elizabeth II.

Avec Albert Sambi Lokonga dans le onze de base comme lors des trois premiers matches d'Europa League, Arsenal a pu s'appuyer sur un but de Granit Xhaka (71e) d'une demi-volée depuis le point de pénalty pour s'assurer les trois points.

Sambi Lokonga a disputé 67 minutes de la rencontre avant d'être remplacé par Thomas Partey.

Cette victoire permet à Arsenal de s'assurer une place au prochain tour de la compétition. Avec 12 points, les Gunners dominent le groupe A devant le PSV (7 points). Bodo/Glimt (4 points) peut encore espérer se qualifier tandis que Zurich (0 point) est condamné à se battre pour une place en Conference League.

Non sans suspense, Almeria et Ramazani empochent trois points vitaux contre Gérone

Jeudi soir, Almeria a empoché trois points vitaux dans la course au maintien en Liga en s'imposant face à Gérone, 3-2, pour la 10e journée de championnat d'Espagne.

En première période, Almeria pensait avoir partie gagnée en inscrivant trois buts via Leo Baptistao (13e), Toure (17e) et Embarba (38e). Largie Ramazani a fait son entrée au jeu à la 64e minute, après la réduction du score de Riquelme en faveur de Gérone (47e). Le jeune Belge a cependant connu, avec son équipe, une fin de match tendue. Stuani a manqué un pénalty pour les visiteurs (78e) avant de permettre aux siens de revenir à un seul but d'Almeria sur un nouveau pénalty, cinq minutes plus tard (83e). Almeria a bien failli laisser s'échapper les trois points, mais le but égalisateur d'Herrera (90e+7) a été annulé pour une faute par l'arbitrage vidéo. Largie Ramazani, qui est issu de l'académie de Manchester United, a par ailleurs écopé d'un carton jaune à la 84e minute.

Au classement, Almeria remonte temporairement à la 13e place, avec 10 points, à égalité avec le FC Séville et le Celta Vigo. Le club ne compte néanmoins que deux points d'avance sur la zone rouge et la 18e place occupée par Gérone (8 points).