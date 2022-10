De Ketelaere de retour avec l’AC Milan

Au contraire de Romelu Lukaku, Charles De Ketelaere est bien de retour pour le match de l’AC Milan contre Monza ce samedi à 18h. CDK était absent depuis deux semaines en raison d’une blessure musculaire. Il a fait son retour aux entraînements collectifs cette semaine et est déterminé à s’imposer pour de bon dans l’équipe. Jusqu’ici, malgré un apport évident dans le jeu milanais, l’ancien Brugeois n’a pas encore totalement répondu aux attentes liées aux 32 millions € déboursés cet été. Les médias italiens attendent de lui qu’il prenne plus de responsabilités et qu’il soit plus décisif (un seul assist jusqu’ici). S.C.