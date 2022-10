Un but magnifique et un assist pour Divock Origi pour sa première titularisation avec l'AC Milan (VIDEO)

Grande première pour Divock Origi ce samedi : le Diable rouge a fêté sa première titularisation depuis son arrivée à Milan face à Monza. Pioli a décidé de faire tourner son effectif face au promu et celui qui avait dû se contenter de montées au jeu depuis le début de la saison, est en train de saisir sa chance à deux mains.

Origi s'est en effet montré décisif face au club lombard. Alors que les Rossoneri menaient déjà 1-0 grâce à un solo de Brahim Diaz, l'ancien joueur de Liverpool a offert le deuxième but à l'Espagnol. Origi a déboulé sur le flanc droit avant de centrer en direction de Diaz. Celui-ci s'est retourné et a trompé le gardien de Monza pour inscrire son second goal de la soirée.

Peu après l'heure de jeu, Origi a inscrit son premier but sous les couleurs milanaises pour alourdir le score (3-0). Après avoir reçu le ballon de Messias, Origi a décoché une frappe magnifique et imparable pour le gardien de Monza. Le Diable a finalement cédé sa place à Aster Vranckx à la 78e minute de jeu.

De son côté, Charles De Ketelaere, de retour de blessure, a commencé la rencontre sur le banc avant de monter à la 53e.