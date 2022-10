Romelu Lukaku enfin de retour ? "Il travaille avec beaucoup d’enthousiasme"

Cela fait déjà plusieurs jours que Romelu Lukaku a repris les entraînements collectifs avec l’Inter Milan. Et la date de son retour en match semble se rapprocher également. Si Simone Inzaghi n’avait pas voulu prendre de risque en ne reprenant pas le géant belge pour la rencontre face à la Fiorentina le week-end dernier, il pourrait en faire partie ce mercredi en Ligue des Champions.

En effet, s’il confirme les bons entraînements des derniers jours lors de la dernière séance avant la rencontre de Ligue des Champions face au Viktoria Plzen, le Diable pourrait faire partie du groupe face aux Tchèques pour la première fois en deux mois. "S’il confirme sa progression des derniers jours, je le sélectionnerai", a prévenu Inzaghi en conférence de presse.

Romelu Lukaku n’a plus goûté aux joies d’une rencontre depuis le 26 août dernier face à la Lazio suite à une blessure aux ischio-jambiers. Mais son entraîneur ne veut pas précipiter son retour et risquer une rechute. Il pourrait donc débuter sur le banc face à Plzen et entrer au jeu si les conditions le permettent. "Il travaille avec beaucoup d’enthousiasme à son retour. Son absence était une grande perte pour nous, il nous manque depuis maintenant deux mois. Nous espérons pouvoir renforcer notre attaque avec son retour."