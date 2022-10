Lukaku marque pour son retour : "On l’a rempli d’affection et il le mérite"

Une montée au jeu à la 83e minute, deux mois jour pour jour après son dernier match. Et puis déjà un but quatre minutes plus tard. Romelu Lukaku ne pouvait rêver mieux pour son retour à la compétition avec l'Inter. Le Diable rouge est venu placer la cerise sur le gâteau victorieux (4-0) contre le Viktoria Plzen qui leur offre la qualification pour les huitièmes de finale. De quoi réjouir tout le monde. "Nous connaissons la valeur de Romelu dans cette équipe, nous sommes heureux de l'avoir retrouvé", a réagi Alessandro Bastoni sur Sky Sports , suivi par son coéquipier et concurrent en attaque Edin Dzeko, auteur d'un doublé. "Je suis heureux qu'il soit de retour et qu'il marque parce que les buts donnent confiance aux attaquants." Il est vrai que les Nerazzurri attendaient avec impatience que Big Rom réintègre l'équipe. "J'ai connu beaucoup d'équipes, mais je n'ai jamais vu des coéquipiers se comporter aussi bien avec un autre coéquipier : on l'a rempli d'affection et il le mérite, car il a passé un moment difficile", a confié le gardien André Onana sur Prime Video .